Kaza sonrası ağlayan çocuğa polis şefkati

Kaza, saat 02.25 sıralarında D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Gülsar (44) yönetimindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak takla attı.

Karşı şeride uçan araç ters dönerken, sürücü İlker Gülsar ve araçta bulunan Gülten Gülsar, Nurdan Gülsar, Arzu Topaç, Fatma Efe Topaç ve Elif Topaç yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik Amirliği’nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel, kaza sonrası ağlayan 6 yaşındaki Elif Topaç’ın yanına giderek, teselli etti. Trafik polisi Adıgüzel, “Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim” dediği çocuğu sakinleştirmesi büyük takdir topladı.

(İHA)

