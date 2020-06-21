HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza sonrası ağlayan çocuğa polis şefkati

Kaza sonrası ağlayan çocuğa polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 07:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan aracın, takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ağlayan çocuğu teselli eden trafik polisi Mücahit Adıgüzel ise, “Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim” demesi herkesin yüreğini ısıttı.

Kaza, saat 02.25 sıralarında D-110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Gülsar (44) yönetimindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak takla attı.

Karşı şeride uçan araç ters dönerken, sürücü İlker Gülsar ve araçta bulunan Gülten Gülsar, Nurdan Gülsar, Arzu Topaç, Fatma Efe Topaç ve Elif Topaç yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Malkara Bölge Trafik Amirliği’nde görevli trafik polisi Mücahit Adıgüzel, kaza sonrası ağlayan 6 yaşındaki Elif Topaç’ın yanına giderek, teselli etti. Trafik polisi Adıgüzel, “Üşüyor musun sen? Ağlamak yok, hadi gel polis arabasına gidelim” dediği çocuğu sakinleştirmesi büyük takdir topladı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye etti
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
İstanbul’da aynı gece peş peşe araç kundaklama

İstanbul’da peş peşe araç kundaklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye etti

Evlilik teklifi kabusa döndü! 3 kişi vuruldu, çok sayıda gözaltı var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

Berkin Elvan kimdir?

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.