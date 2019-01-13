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Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü kaçtı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise kaçtı.
Canik ilçesi Çevre Yolu'nda saat 22.00 sıralarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 ABL 773 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün bulunması içi çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü kaçtı

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