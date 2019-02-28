HABER

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 06:31 | Son Güncelleme

Karaman’da kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.Kaza, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi.

Karaman’da kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Kaza, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine seyretmekte olan Muhammet Erkan D. (23), yönetimindeki 55 BM 887 plakalı otomobil Kazımkarabekir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek orta refüjdeki trafik yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan otomobil yol kenarındaki bilet satışı yapan yazıhanenin önünde durdu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar sürücü ile yanında bulunan Menderes S’yi (57), araç içerisinden çıkardı. Kısa süre sonrada otomobil yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Yaralı iki şahıs, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanan otomobil nedeniyle alevler yazıhaneye de sıçradı. Polis, aracın yakıt deposunun patlama ihtimaline karşı yolun tek şeridini tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Kazımkarabekir Belediyesine ait itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yazıhanenin çatısı da hasar gördü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki iki kişi son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.