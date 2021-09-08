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  4. Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı!

Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı!

08.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da alt geçit çıkışında yaşanan kaza sonrası trafiği yavaşlatmak için yola çıkarak vatandaşları uyaran otomobil sürücüsüne art arda 2 araç çarptı. Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı!

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Henüz kimliğini belirlenmeyen otomobil sürücüsü Yenikent yönüne giden alt geçit çıkışında otomobile arkadan çarptı.

İLK ARAÇ, SÜRÜCÜLERİ UYARMAK İSTERKEN ÇARPTI

Otomobil sürücüsü, aracından inerek diğer sürücülere uyarılarda bulunmaya başladı. Bu sırada, arkadan gelen bir hafif ticari araç, yolun sol şeridinde işaret yapan kişiye çarptı. Uyarılarda bulunan vatandaş çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savruldu.

KARŞI ŞERİDE SAVRULAN SÜRÜCÜYE BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

O esnada Yenikent'ten Ankara yönüne giden başka bir otomobil de savrulan sürücüye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kazazedenin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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