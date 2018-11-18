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Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve vasiyeti üzerine organları bağışlanan üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar (20), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve vasiyeti üzerine organları bağışlanan üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar (20), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 16 Kasım'da, ders çıkışı evine gitmek üzere yolda yürümeye başladı. Kocapınar'a, Dumlupınar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocapınar'a, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocapınar'ın ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti.
Vasiyeti üzerine böbrekleri ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlanan Aslıhan Kocapınar için bugün öğle vakti memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalı Hacı Mehmet Fuad Akkuş Camii'ndeki cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Aslıhan'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Esra Nur ile kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede Aslıhan'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Esra Nur Kocapınar, sık sık kardeşinin üzerinde buket olan tabutu başına gidip, gözyaşı döktü. Cenazede güçlü durmaya çalışan baba Okan Kocapınar, taziyeleri kabul etti. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kuşadası Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandıKaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandıKaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandıKaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan, son yolculuğa uğurlandı

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