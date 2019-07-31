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Kaza sonrası bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 01:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasının ardından çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasının ardından çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu Barbaros Mahallesi Nakliyeciler mevkiinde meydana geldi. D-100 yolunda seyir halinde olan 41 VS 571 plakalı TIR ile aynı istikamette ilerleyen 35 AN 3904 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilin sol arka kapısında ve arka çamurluğunda hasar meydana gelirken, araçlarından inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan Fatih S., Mustafa K. ve oğlu Yakup K., TIR'da bulunan Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. ile kavga etti. Kavgada Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. bıçaklandı. Bıçağı çimenlik alana atan şüpheliler, olay yerinde otomobili bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirlenen Ferhat Ç., Furkan E. ve Seyhan B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan Fatih S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan Mustafa K. ile oğlu Yakup K.'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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