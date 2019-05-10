KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGADA POLİS TARAFLARI BÖYLE AYIRDI

-Polis zincirleme trafik kazası sonrasında çıkan kavgayı uyarı ateşi açarak sonlandırdı.

-Kavgaya karışan sürücülerden birisinin, havaya uyarı ateşi açan polisin silahını almaya çalıştığı anlar cep telefono kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti.