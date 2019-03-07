Kaza sonrası D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda iki tırın karıştığı kazada tırlardan birinde bulunan sebzeler yola saçıldı. Kaza sonrası D-100 karayolu adeta sebze bahçesinde döndü.

Kaza, D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü karayolunda iddiaya göre, trafik ışıklarında duran yabancı plakalı tıra, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 JP 500 plakalı başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 55 JP 550 plakalı tırın dorse kısmı yırtıldı. Dorsede bulunan sebzeler kasalarla birlikte yola saçıldı. Yol sebze bahçesine dönerken trafikte aksama yaşandı. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yola dökülen sebzelerin kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

