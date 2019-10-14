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Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaza sonrası el freni çekilmeyen otomobil metrelerce giderek kamyonete çarparak durabildi.

Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaza sonrası el freni çekilmeyen otomobil metrelerce giderek kamyonete çarparak durabildi. Sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa aynı anda giren iki araç kaza yaptı. Kazanın şokuyla el frenini çekmeyi unutan sürücü aracından inmesiyle araç bir anda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 30 metre kayan araç, bir apartmanın önünde park halinde duran kamyonete çarparak durabildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, sokakta kimsenin olmaması da bir faciayı önledi.

Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

Kaza sonrası el frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

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