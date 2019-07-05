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Kaza sonrası hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içinde defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Karabük-Yenice Kara yolunda medyana gelen trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybeden Melek Benli(20) son yolculuğuna uğurlandı.21 Haziran 2019 tarihinde Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direği ile istinat duvarına çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı.

Karabük-Yenice Kara yolunda medyana gelen trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybeden Melek Benli(20) son yolculuğuna uğurlandı.
21 Haziran 2019 tarihinde Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direği ile istinat duvarına çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Melek Benli isimli genç kız 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Benli için Kurtuluş Mahallesi 120 Evler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Karabük Üniversitesi mezunu olduğu öğrenilen genç kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eflani’de aile mezarlığına defnedildi. 20 yaşındaki genç kızın cenazesine ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılırken, baba Benli ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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