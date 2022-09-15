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  4. Kaza sonrası ilginç anlar! Bir anda kendini yere atıp ağlamaya başladı

Kaza sonrası ilginç anlar! Bir anda kendini yere atıp ağlamaya başladı

15.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de meydana gelen kazanın ardından ilginç anlar yaşandı. Takla atan araçtan yara almadan kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine en konulacağını anlayınca bayılma numarası yapıp ağlamaya başladı.

Kaza sonrası ilginç anlar! Bir anda kendini yere atıp ağlamaya başladı

İlginç anların yaşanmasına neden olan kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 kara yolu Kervan mevkisinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 81 ABF 012 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

BAYILMA NUMARASI YAPIP AĞLADI

Ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını anlayan S.A., aracı başkasının kullandığını, kaza sonrası ise kaçtığını iddia etti. Kontrol yapan ekipler, sürücünün S.A. olduğunu tespit etti. Polis aracına binmek istemeyen S.A., bu kez bayılma numarası yaparak ağladı. 'Bunalıyorum' diyerek bağıran S.A., araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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