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Kaza sonrası ilginç anlar! ‘Rüya bu! Tutmayın’ beni diyerek koşmaya başladı, çevredekiler zor yakaladı…

25.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Denizli’de yaşanan bir kazada ilginç anlar yaşandı. Şoka giren kazazede ‘Rüya bu! Beni tutmayın!’ diyerek koşmaya başladı. Motosikletin çarptığı genç yaya, yaşadığı şokun etkisinden kurtulamazken olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıktan sonra yakınları tarafından yakalandı. İşte dikkat çeken o anlar…

Kaza sonrası ilginç anlar! ‘Rüya bu! Tutmayın’ beni diyerek koşmaya başladı, çevredekiler zor yakaladı…

Denizli'de motosikletin çarptığı yaya, yaşadığı şokun etkisinden kurtulamadı. Polis, sağlık ekibi ve yakınlarına zor anlar yaşatan genç, bir anda ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı.

Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı paket servisini müşteriye yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bulvarda seyir halinde iken bir anda karşıdan karşıya geçmek için yola inen gence çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken; çarpılan genç ise asfalta yığılıp kaldı. Kazazedelerin yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden de yardım talep etti.

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ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADI

Bilinci açık olan motosikletli kurye yerde ambulansın gelmesini beklerken, baygınlık geçiren genç ise bir süre sonra kendisine gelmeye başladı. Polis ve kazayı öğrenince olay yerine gelen yakınlarının yardımıyla ayağa kalkabilen genç, temin edilen tabure oturması istenince bir anda agresif bir tutum sergilemeye başladı.

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“Rüya bu, beni tutmayın. Neden bu kadar insan toplandı. Ben kaza falan yapmadım” diyen genç, polis ve yakınlarının elinden kurtularak koşmaya başladı. Ekipler ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden uzaklaşmaya çalışan genç, yakınları tarafından yakalandı. Polis ve yakınların çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendini muayene etmek isteyen sağlık ekibine de zor anlar yaşattı.

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Sakinleşmesi için uzun süre çaba harcanan genç, daha sonra ambulansa alınarak acil servise sevk edildi. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli motosiklet kaza
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