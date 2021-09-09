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Kaza sonrası ilginç diyalog: Küt diye vurdu, neye uğradığımı bilemedim

09.09.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” dedi.

Kaza sonrası ilginç diyalog: Küt diye vurdu, neye uğradığımı bilemedim

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim K. (21) idaresindeki otomobil, bulvar üzerindeki bir kavşaktan dönmeye çalışan Ali U’nun (65) kullandığı başka bir otomobile arkadan çarptı. 65 yaşındaki sürücü, yara almadan kurtulduğu kazayı olay yerinde polislere anlatarak, “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Selim K. (21) ile Latife U. (72) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ali U, "Ben tamamen yoldan çıktıydım. Arkadan vurdu. Adam çok süratli geliyordu. Ben yolu geçtim iki şeritte ondaydı. Ona serbestti. Mahsus yapar gibi yaptı” dedi.

Maddi hasarlı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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