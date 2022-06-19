HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Arkadaşını görüntülü arayıp anlattı

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Arkadaşını görüntülü arayıp anlattı

19.06.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Ayşegül A. isimli kadın, direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobiliyle kaza yaptı. Yara almadan kurtulan Ayşegül A., kazanın şokuyla arkadaşını cep telefonuyla görüntülü aradı ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Arkadaşını görüntülü arayıp anlattı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Mersin Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ayşegül A.  yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

kaza-yapti-arkadasina-cep-telefonundan-goruntulu-konusup-kazayi-anlatti-_6582_dhaphoto1

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri aşıp şarampole düştü.  Kazadan yara almadan kurtulan Ayşegül A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

kaza-yapti-arkadasina-cep-telefonundan-goruntulu-konusup-kazayi-anlatti-_6582_dhaphoto10

Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum” diyerek ağladı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki aile birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdıİki aile birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değiştiSon dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Kızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gitti

Kızı geçen sene öldürülmüştü! Kendisi de cinayete kurban gitti

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı! "Hazır olun"

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.