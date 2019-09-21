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Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu'nun İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özlem Yalçın idaresindeki 25 AJ 203 plaka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olan yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Yaren Ceylan (15) ve Umut Aziz Ceylan (7) yaralanırken, sürücü Özlem Yalçın'ın kalbi durdu.
Kazayı görüp duran bir yolcu otobüsündeki doktor, kadına müdahale etti. Adı öğrenilemeyen doktor, kalp masajıyla Yalçın'ı hayata döndürdü. Özlem Yalçın ve beraberindeki 2 yaralı çocuk, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardıKaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı

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