Kaza sonrası kavga ettiler

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası araçlarında hasar oluşan sürücüler Ömer Erdem ile Sefa Küçük kavga etti. Küçük, 2,12 promil alkollü olduğu belirlenen Erdem'i döverken, çevredekiler engel olmaya çalıştı.
Kaza, öğle saatlerinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı ve Trabzon Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Ömer Erdem yönetimindeki 46 AAT 510 plakalı otomobil ile Sefa Küçük'ün kullandığı 46 LL 520 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarında hasar oluşan sürücüler, kaza sonrası bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Sefa Küçük, Ömer Erdem'i dövdü. Küçük, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan testte 2,12 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Erdem'in ehliyetine el koyuldu. Sefa Küçük ile Ömer Erdem, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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