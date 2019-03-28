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Kaza sonrası lüks otomobilini yol ortasında terk etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

BODRUM'da, lüks aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra tekerleği patlayan sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak, olay yerinden ayrıldı.

Kaza sonrası lüks otomobilini yol ortasında terk etti

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, lüks aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra tekerleği patlayan sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak, olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, inceleme sonrası aracı çekiciyle trafik otoparkına götürdü.
Görgü tanıklarına göre Bodrum ilçe merkezinden Ortakent Mahallesi yönüne giden 34 NF 6072 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, bugün saat 01.00 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'na süratle girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağındaki kaldırma çarpan otomobil, sol şeride savruldu. Lastikleri patlayan ve büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrası otomobil, çekiciyle trafik otoparkına kaldırıldı. Otomobil sürücüsü aranırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaza sonrası lüks otomobilini yol ortasında terk ettiKaza sonrası lüks otomobilini yol ortasında terk ettiKaza sonrası lüks otomobilini yol ortasında terk etti

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