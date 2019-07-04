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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü, 2 araca çarpıp PTT şubesinin bahçesine daldı.Kaza, Park Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü, 2 araca çarpıp PTT şubesinin bahçesine daldı.
Kaza, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Remzi G. (34) idaresindeki 16 F 4044 plakalı lüks otomobil, önce park halinde bulunan 16 CGN 80 plakalı otomobile çarptı. Ardından Şazi. K. (46) yönetimindeki 16 KMA 28 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle duramayan araç, Halk Caddesi üzerinde bulunan bir postane şubesinin bayrak direğine ve bu direğe bağlı motosiklete çarptı. Yerinden fırlayan motosiklet ve araçtan kopan parçalar PTT şubesinin camını kırarken, kazaya sebep olan otomobil hurdaya döndü.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan üç otomobil ve bir motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

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