Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde hasarlı kazaya karışan sürücü, karşı taraftan özür dilemek için aracından indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana otoban yolunun Tarsus girişinde Mehmet Fatlı Özger idaresindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil ile Ümit A. idaresindeki 59 PG 927 plakalı araç çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası otomobilini sol şeride park ederek karşı taraftan özür dilemek için aracından inen Mehmet Fatlı Özger, aynı istikametten gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki bir başka aracın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Yaralanan Özger, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



