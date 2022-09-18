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  4. Kaza sonrası şaşırtan görüntü! İçinde sıkıştığı TIR'da telefonla konuştu

Kaza sonrası şaşırtan görüntü! İçinde sıkıştığı TIR'da telefonla konuştu

18.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü TIR, su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralı sürücü kurtarma çalışmaları sırasında ise telefonla konuştu.

TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü TIR, su yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR’da sıkışan sürücü yaralandı. 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halinde olan tavuk eti yüklü TIR, aynı istikametteki su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü, araçta sıkıştı.

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SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TELEFONLA KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

telefonla konuşma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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