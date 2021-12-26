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  4. Kaza sonrası şaşkına çeviren anlar! "Çek kanka güzel çek"

Kaza sonrası şaşkına çeviren anlar! "Çek kanka güzel çek"

26.12.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, kendisini görüntüleyen kamerayı görünce "Çek kanka güzel çek" dedi. İşte o ilginç anlar!

Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

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GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şoför darbe almıştı. Yardım ettik. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti” dedi.

Yaralılardan biri, polis memuruna kazayı anlattığı sırada kendisini görüntüleyen kamerayı fark etti. Kameraya dönen kazazede "Çek kanka güzel çek" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şile
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