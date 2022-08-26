HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza sonrası sıkıştığı araçtan çıkarıldı, yaptığı ilk iş bu oldu: "Alo Büşra..."

Kaza sonrası sıkıştığı araçtan çıkarıldı, yaptığı ilk iş bu oldu: "Alo Büşra..."

26.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aracıyla seyir halinde olan sürücü Berk Aktaşçay, TIR'ın sıkıştırması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan sürücünün yaptığı il iş, eşini arayarak "Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanıp hastaneye gelin" demek oldu.

Kaza sonrası sıkıştığı araçtan çıkarıldı, yaptığı ilk iş bu oldu: "Alo Büşra..."

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen araçtan kurtarılan sürücünün yaptığı il iş, eşini aramak oldu...

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan, Berk Aktaşçay yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler Aktaşçay’ın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7dd459c004d1a487de8eb16cbdb24161

“ALO BÜŞRA SAKİN OL, KAZA GEÇİRDİM”

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Berk Aktaşçay’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Sedye ile ambulansa taşınan Aktaşçay bu sırada cep telefonu ile eşini arayarak “Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin. Oraya götürüyorlar." dedi. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaşçay burada tedavi altına alındı.

33d1f08b5247107aef4bf1f589e49820

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?
Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"
Saklı cennet! Oraya taşınan 270 bin TL alacakSaklı cennet! Oraya taşınan 270 bin TL alacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine zam geldi...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Çığlıkları mahallede yankılandı... Her satırı korkunç: 6 aylık hamile kadın, oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

Çığlıkları mahallede yankılandı... Her satırı korkunç: 6 aylık hamile kadın, oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gülşen' tepkisi! "Bir kez daha kınıyorum"

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gülşen' tepkisi! "Bir kez daha kınıyorum"

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.