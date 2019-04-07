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Kaza sonrası silah çeken adamı, kızı ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

  Gaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

Gaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada kazaya karışan kadın sürücüsünün babası olduğu iddia edilen kişi, belindeki tabancayı çekti. Kadın sürücü, öfkeli babasını güçlükle sakinleştirdi.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kızın silahlı babasını ikna etmeye çalışması
- Genel ve detay görüntüler
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

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