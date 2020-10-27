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Kaza sonrası sürüklenen motosikletinin peşinden koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Şile’de arkadaşlarıyla sürüş yapan motosikletli bir genç, keskin virajda kayarak kaza yaptı.

Şile’de arkadaşlarıyla sürüş yapan motosikletli bir genç, keskin virajda kayarak kaza yaptı. Ayağa kalkıp sürüklenen motosikletin peşinden koşan gencin o anları kask kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Şile’de geçtiğimiz gün meydana geldi. Motosikletli bir arkadaş grubu, Bozhane Köyü’nde sürüş yapıyordu. Bu sırada keskin virajda lastiği kayan motosiklet sürücüsü Zafer Yılmaz devrilen motosikletten yere düştü. Düştükten sonra anında ayağı kalkan Yılmaz, yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

Kaza anı kamerada
Kaza anı arkada bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan motosiklet sürücüsünün şans eseri kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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