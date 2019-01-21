Kaza sonrası tartışan sürücülere başka bi araç çarptı: 4 yaralı

ANKARA'da hasarlı kaza sonrası yol ortasında tartışan iki sürücü ile araçlarına başka bir otomobil çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

​Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Bu sırada aynı yöne giden bir başka otomobil, tartışan 2 sürücüye ve araçlarına çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, tartışan 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tartışırken otomobil çarpan 2 sürücünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza alanından görüntüler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

