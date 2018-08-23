Kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu civarında oturan vatandaşlar otoyolda bir araçta patlama olduğunu ve ardından alev aldığını bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otoyolun hastaneler çıkışını kontrol eden ekipler, bir otomobilin yol kenarındaki yönlendirme tabelasının direğine çarptığını ve ardından alev aldığını tespit etti.
Yangına kısa sürede söndüren ekipler, otomobil sürücüsünün öldüğünü belirledi.
Otomobilin plakasını aracın alt kısmında kısmen yanmış olarak bulan ekipler, plakanın 06 DTJ 20 olduğunu tespit etti.
Araç plakasından sorgulama yapan ekipler, ölen sürücünün Gürsel Karabulut (29) olduğunu belirledi.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Karabulut'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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