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'Kaza sonrası yatağa bağlanan hasta' iddiasıyla ilgili açıklama

29.07.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden, Yılmaz C.’nin (50), motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca elleri ve ayaklarından yatağa bağlı bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilen açıklamada, “Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmıştır" denildi.

'Kaza sonrası yatağa bağlanan hasta' iddiasıyla ilgili açıklama

Mithatpaşa Mahallesi'nde 34 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Yılmaz C., kullandığı motosikletle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yakınları, hastanede Yılmaz C.’nin hareket etmemesi için elleri ve ayaklarından bağlandığını ve 3 gün boyunca bu şekilde bekletildiğini öne sürdü. Yılmaz C'yi yatağa bağlı şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Manisa'da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından yatağa bağladılar iddiasıManisa'da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından yatağa bağladılar iddiası

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Trafik kazasına bağlı ortopedik problemi olan erkek hasta, ilçe hastanesinde yatırılmış ve ortopedi operasyonu planlanırken hastada deliryum tablosu gelişmesi üzerine operasyon ertelendi. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durum.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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