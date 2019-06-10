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Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de yolcu otobüsü ve bir aracın karıştığı kaza sonrasında, araç sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı ile Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen kazada şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 38 NE 509 plakalı otobüs ile 38 JK 457 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

Kayseri’de yolcu otobüsü ve bir aracın karıştığı kaza sonrasında, araç sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı ile Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen kazada şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 38 NE 509 plakalı otobüs ile 38 JK 457 plakalı araç çarpıştı. Kazada Kübra N.K.’nın kullandığı 38 JK 457 plakalı araç, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktı.
Kaza sonrasında şoka giren sürücü Kübra N.K. polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, yapılan incelemeler sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Yapılan incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

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