Kaza sonucu aracın altında kaldı, babasının elini bir an olsun bırakmadı

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğlu, kazaya karışan aracın altında kaldı. Aracın altında kalanlar çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken küçük çocuk, babasının elini bir an olsun bırakmadı.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönüşü almak isteyen 23 BU 684 plakalı Renault Clio otomobile, 21 KN 327 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil, karşıdan karşıya geçen baba ve oğlunun üzerine çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi ile baba ve oğul yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilin altında kalan baba ve oğlu çıkardıktan durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle korkan çocuk, ambulans gelene kadar babasının elini bırakmadı.

Çevredeki vatandaşlar, kavşakta yaya şeridinin olmaması yüzünden bölgede sürekli kazaların yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

