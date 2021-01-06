HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler

Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler

06.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te banka şubesinden çıkan bir kişiyi takip eden hırsızlar önce aracına çarparak kaza yaptı.

Pendik’te banka şubesinden çıkan bir kişiyi takip eden hırsızlar önce aracına çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kavga çıkaran hırsızlar adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL’yi alıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay Pendik Altan Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı iş yerinin işlemleri için bankadan 350 bin TL çeken Ümit Angil hırsızların hedefi oldu. Bankadan parayı çektikten sonra yola çıkan Ümit Angil’in arabasına hırsızlar arkadan çarptı. Kaza nedeniyle arabasından inen Ümit Angil ile tartışma çıkaran hırsızlar talihsiz adamı darp ederek araçta bulunan 350 bin TL’yi alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Aracından 350 bin TL’si çalınan kişinin annesi Nurten Angil , "Oğlum bankadan şirketin parasını çekmiş, şirkete giderken arkasından başka bir araba çarpmış. Çocuk ne oldu diye bakarken, ’bir şey yok siz vurdunuz’ diyerek, çocuğu darp ediyorlar. Takip etmesin diye aracın lastiğini kesmişler. Arabadaki parayı almışlar arabanın plakasını da kapatmışlar Araçta 350 TL lira vardı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Boğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildiBoğaziçi Rektörü Bulu canlı yayında protesto edildi
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

Büyük tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

Polisin yazdığı kısıtlama ihlali cezası için mahkemeden flaş karar

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.