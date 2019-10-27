HABER

Kaza yapan 17 yaşındaki sürücü gözaltına alındı; annesi gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Samet Y.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Samet Y. aracıyla yolda yürüyen yayaya çarptı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza, saat 11.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Cadde üzerinde meydana geldi. 34 JL 656 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldaki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Samet Y.'nin (17) ehliyetsiz olduğunu belirledi. Otomobilin çarptığı İsmail Şahin, sedyeyle ambulansa taşınarak Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ehliyetsiz sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU İLK DEĞİL Kİ SÜREKLİ KAZA OLUYOR BURADA"
Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca büyükşehire, İl Trafik Komisyonu'na bildirdik. Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var' dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler. Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var. Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekliyor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar, ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz vatandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu. Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapıyorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor burada" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
Şanlıurfa ve Kilis’te 250 aileye insani yardım malzemesi dağıtıldıŞanlıurfa ve Kilis’te 250 aileye insani yardım malzemesi dağıtıldı
Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı olduNarenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Ünlü çiftten kötü haber

Ünlü çiftten kötü haber

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni TİM

Soylu açıkladı! Yeni TİM geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.