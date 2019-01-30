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Kaza yapan 60 bin liralık aracı sahibinden habersiz 10 bin liraya sattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Samsun’da sahibinin kaza sonrası yolun kenarına park ettiği 60 bin liralık cipi 10 bin liraya satılması olayıyla ilgili Samsun ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Samsun’da sahibinin kaza sonrası yolun kenarına park ettiği 60 bin liralık cipi 10 bin liraya satılması olayıyla ilgili Samsun ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (34), kaza yaptığı cipini sanayide yol kenarına park etti. Bu sırada kazalı halde cipi gören kaportacı F.M.(41), sahibinden habersiz 60 bin liralık aracı C.Y.’ye (41) belgeleri bulunmadığı halde hasarlı diye yaklaşık 10 bin liraya sattı. Söz konusu cip çekiciye yüklenerek Ankara’ya götürüldü.
Aracın sahibi bıraktığı yerde cipini bulamayınca polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu çalıntı cipi Ankara Etimesgut’ta otoparkta çekili halde tespit etti. Ankara polisinin de yardımıyla C.Y. ve M.T.A. Ankara’da, F.M. ise Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

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