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Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

Eskişehir'de karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi hastanedeki röntgen odasında bıçaklayarak öldüren sanığa, cinayetin "haksız tahrik altında" işlendiğine hükmedilerek 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar
  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Serdar Aldemir (28), maktul Harun Güler’in (32) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
    Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Serdar Aldemir, suçu haksız tahrik altında işlediğini savundu.

Sanık Aldemir, "Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden iş yerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu" diye konuştu.

MESAJLARINI YAKALAMIŞTI

Sanık avukatı Sadık Hamza Gönenli de müvekkilinin haksız tahrik altında cinayeti işlediğini savunarak, "Müvekkilimin beyanlarına katılıyorum. Suç namus cinayeti mahiyetinde gerçekleştirilmiştir. Cezanın, suçun işlenme nedeni göz önüne alınarak verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek Serdar Aldemir'i 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Serdar Aldemir, 28 Ağustos'ta trafik kazası geçiren Harun Güler'in telefonunda karısıyla yaptığı mesajlaşmaları görünce, hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Serdar Aldemir, olay gününü şöyle anlatmıştı:

Eşim Tuğba Aldemir (27), Harun'un kantininde çalışmıştı. Kaza günü tesadüfen yoldan geçiyordum. Harun Güler'in telefonu olay yerinde kalmış. Yakınlarına haber vermek için telefonu elime aldım. Ama eşimle mesajlaştığını gördüm. Hemen motosiklete binip eve gittim. Eşimi dövdüm. Camdan atlayıp kaçtı. Sonra bıçak alıp hastaneye koştum. Röntgen odasında bekleyen Harun'a saldırdım.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ihanet aldatma cinayet Eskişehir

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yine bir kadın yüzünden adamın hayatı kararıyor. Aldatacaksanız boşanıp öyle yapın şu işleri kadın dışarıda adam içeride diğer adam mezarda
kadına gün doğdu artık istediği gibi davranabilir
TAMAM...HAKLISINDA..HİKAYENİ YİYEN HAKİME HELAL OLSUN...GÖRÜLMÜŞLER SANIRIM..?!!..
kimse kusura bakmasın adam doğrusunu yapmış
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