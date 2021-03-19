HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı

Kaza yapan ailenin yaralı çocuğu kurtarma telaşı

19.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Osmaniye’de bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Otomobildeki çiftin çocuğu kurtarma telaşı ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Masal Park önünde meydana geldi. 34 NB 405 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Masal Park önünde seyir halindeyken bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden savrulan çocuğa ilk müdahaleyi araçta bulunan aile yaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza sonrası araçlarından inen çiftin çocuğu kurtarma telaşları ise kamaralara anbean yansıdı. Panik hallerinin yaşandığı kaza yerinde kadının elindeki kanlı mont ise dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir ve nerelidir? Halit Yerebakan nerede çalışıyor?

Yerebakan kalp hastalıkları üzerine önemli çalışmalar yaptı

Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakarette yeni gelişme

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü

Havalimanında büyük yoğunluk! Rekor kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.