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Kaza yapan alkolllü sürücü, bahçede baygın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, trafik tabelası ve ağaca çarparak kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Murat C., bir binanın bahçesinde baygın halde bulundu.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, trafik tabelası ve ağaca çarparak kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Murat C., bir binanın bahçesinde baygın halde bulundu. Yaralı halde kaza yerinden ayrılıp, bahçeye girdiği belirlenen Murat C., 2,68 promil alkollü çıktı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. Selinus Sahili'nden şehir merkezine giden Murat C. yönetimindeki 07 UV 883 plakalı hafif ticari araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıktı. Önce refüjdeki trafik tabelasına ardından da palmiye ağacına çarparak, durdu. Kazayı görenler, yaralı sürücü Murat C. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ancak gelen sağlık ekibi, Murat C.'yi olay yerinde bulamayıp, geri döndü. Olay yerine gelen polislere, görgü tanıkları sürücünün yaralı halde araçtan inip gittiğini söyledi. Çevrede arama başlatan polis, Murat C.'yi, kaza yerinden 80 metre uzaklıktaki bir binanın bahçesinde kanlar içinde, yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

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