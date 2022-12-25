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  4. Kaza yapan alkollü şoföre yardım etti! Polis hareketlerinden şüphelenince ilginç gerçek ortaya çıktı

Kaza yapan alkollü şoföre yardım etti! Polis hareketlerinden şüphelenince ilginç gerçek ortaya çıktı

25.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yaşandı. TIR'ın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoföre, yoldan geçip kazayı gören otomobil sürücüsü yardım etti. Daha sonra yapılan alkol muayenesinde kaza yapan alkollü sürücüye ilk müdahalesini yapan sürücünün de alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 sürücüye de para cezası kesildi.

Kaza yapan alkollü şoföre yardım etti! Polis hareketlerinden şüphelenince ilginç gerçek ortaya çıktı

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. N.Y'nin kullandığı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför N.Y yaralandı. Bu sırada yoldan geçip, kazayı gören otomobil sürücüsü İ.C, N.Y'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Öte yandan polis, TIR şoförüne yardım eden İ.C isimli sürücünün de hareketlerinden şüphelenip, alkol muayenesi yaptı.

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O DA ALKOLLÜ ÇIKTI!

Sürücü İ.C'nin de 0.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan para cezası kesildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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