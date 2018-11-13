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Kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden olan A.A., alkolmetreye üflememek için "Benim hayatımı bitirirsiniz" diyerek, trafik polisine yalvardı.

Kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden olan A.A., alkolmetreye üflememek için "Benim hayatımı bitirirsiniz" diyerek, trafik polisine yalvardı. Yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücünün ehliyetine el koyuldu. Kaza anı, marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Doğan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Motosiklette bulunanlardan birinin başında kask olduğu belirtildi. Halı saha maçına gittiği öğrenilen yaralılara ilk müdahale, çevredekiler ve esnaf tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
POLİSLERE YALVARDI, 2.57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza sonrası davranışlarından alkollü olduğu anlaşılan A.A., trafik ekiplerine, alkolmetreye üfletmemeleri için yalvardı. Uzun süre polise dil döken ve dolmuş şoförü olduğunu söyleyen A.A., "Ağabeyciğim ben dolmuşçuyum. Biterim yani anlıyor musun? Benim hayatımı bitirirsiniz. Bu akşam burada böyle bir şey yaptık. Bana yardımcı olun" diye konuştu. Polislerin "Sen bize yardımcı ol" sözleri üzerine A.A., "Ağabey, ben yardımcı olayım ama ben biterim yani biliyorsun" dedi. Polislere yalvarmasının sonuç vermeyeceğini anlayan A.A.'nın, yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, A.A.'nın ehliyetine el koyarken, aracını da otoparka götürdü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı, olay yeri yakınındaki marketin güvenlik kamerasına anbeden yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, caddeye dönüş yapmak için kavşağa girdiği, ara sokaktan çıkan başka otomobilin yola çıkmasını beklediği ve daha sonra dönüş yaparken arkasından gelen motosiklete çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, yaralıların düştüğü yerden kalkıp, ayrı ayrı kaldırımlara gittiği anlar da görüntülerde yer aldı. Yaralılara ilk yardımın, çevredeki esnaf ve olay yerinden geçenler tarafından yapıldığı da görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardıKaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardıKaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardıKaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardı

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