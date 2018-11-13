Kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden olan A.A., alkolmetreye üflememek için "Benim hayatımı bitirirsiniz" diyerek, trafik polisine yalvardı. Yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücünün ehliyetine el koyuldu. Kaza anı, marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Doğan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Motosiklette bulunanlardan birinin başında kask olduğu belirtildi. Halı saha maçına gittiği öğrenilen yaralılara ilk müdahale, çevredekiler ve esnaf tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.