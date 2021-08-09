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Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp yaralı halde kaçtı

09.08.2021 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, otomobiliyle şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan alkollü sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp yaralı halde kaçtı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine Kahta istikametine giden M.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı.

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TEDAVİYİ KABUL ETMEYİP KAÇTI

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü M.Y. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etmek istedi. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, tedavi olmayı kabul etmedi.

M.Y., daha sonra olay yerinden geçen bir yakınına ait araca binerek olay yerinden kaçtı. Aracını bırakıp kaçan alkollü sürücünün bulunması için olay yerine gelen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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