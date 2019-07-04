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Kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 03:20 | Son Güncelleme

Kağıthane’de alkollü olarak araç kullanan bir sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü olay yerine gelen polis ekiplerinin uyandırma çabaları sonuç vermezken, sedyeye konulan alkollü sürücü ambulansa bindirileceği esnada uyandı.

Kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Olay, saat 24.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hendek sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarparak yoluna devam etti.

Mesut S., yönetimindeki 34 JU 9773 plakalı otomobil, sürücünün evine doğru gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sonra yol ortasında aracını durdurarak direksiyon başında uyuya kaldı. Aracı çalışır halde olan ve müzik dinleyen sürücüye vatandaşların tepkileri de sonuç vermedi.

POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI

Çevredeki vatandaşlar otomobil içerisindeki sürücünün hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camları açık olan aracı durdurarak direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyandırma çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE UYANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra araçtan indirilerek sedyeye konulan alkollü sürücü sedye ile götürüldüğü esnada uyandı.

Sedye üzerinde ambulansa götürülen alkollü sürücü Mesut S., sağlık ekiplerinin 'İyi misin?' sorusuna cevap vermeyip, kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Kamerayı kapat’ diye tepki gösterdi. Hiç bir şey olmamış gibi davranan sürücü ambulansa bindiği esnada saçlarını düzeltmesi kameralara yansıdı. Ambulansa bindirilen sürücü ambulans ile sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Gece saatlerinde sokak üzerinde yaşanan hareketliliği bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izlerken bazı vatandaşların da sokağa inerek o anları film izler gibi izledikleri görüldü.

İŞ YERİNİN ARACIYMIŞ

Mesut S.,’nin kullandığı otomobilin çalıştığı iş yerine ait olduğu ve daha sonra otoparka çekildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü sürücü trafik kazası

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