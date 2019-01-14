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Kaza yapan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, eniştesine sarılıp, 'keşke ölseydim' diyerek ağladı.

Kaza yapan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek ağladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, eniştesine sarılıp, 'keşke ölseydim' diyerek ağladı. Kazayı duyup gelen sürücünün eşi ise kocasına, "Ben sana arabayı bırak, taksiyle gel dedim" diyerek, tepki gösterdi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Kestaneci Mahallesi Osmanlıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İlyas A.'nın kullandığı 67 UA 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir deponun duvarına çarpıp, takla attı. Devrilen otomobilden sürücüsü İlyas A., kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan İlyas A., olay yerine gelen sağlık ekibinin kendisine müdahale etmesine izin vermedi. Polisin yaptığı kontrolde 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen İlyas A., kazayı duyup, olay yerine gelen eniştesine sarılıp, 'keşke ölseydim' diyerek, ağladı. Bir süre sonra gelen eşi E.A. ise, "Ben sana arabayı bırak, taksiyle gel dedim" diyerek, kocasına tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü İlyas A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kaza yapan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek ağladıKaza yapan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek ağladıKaza yapan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek ağladı

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