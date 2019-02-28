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Kaza yapan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde cipiyle bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selçuk Ç., polislere, "Sicilini ver, seni şikayet edeceğim” diye bağırarak, zor anlar yaşattı.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde cipiyle bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selçuk Ç., polislere, "Sicilini ver, seni şikayet edeceğim” diye bağırarak, zor anlar yaşattı. Çerkezköy-Kapaklı Karayolu'nda Selçuk Ç.'nin kullandığı 59 RA 892 plakalı cip, kontrolden çıkıp, demir bariyerlere çarptı. Selçuk Ç., kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Selçuk Ç. alkolmetre ile yapılan kontrolde 2.36 promil alkollü çıktı. Hakkında ceza işlemi yapılan Selçuk Ç., polislere, "Sen kimsin? Senin adın ne? Sen polis misin? Sicilini ver, seni şikayet edeceğim” diye bağırdı. Polislerin güçlükle sakinleştirdiği Selçuk Ç., ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü. Cip ise otoparka çekildi.

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