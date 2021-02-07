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Kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan tepki! 'Siz reklamcı mısınız? Çekin çekin'

07.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan tepki! 'Siz reklamcı mısınız? Çekin çekin'

Edirne’de, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, basın mensuplarına "Çekin çekin, reklamcı mısınız siz?" diyerek, tepki gösterdi.

Eski Toki evleri girişi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, otomobil, sürücü A.Ç.’nin park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, durdu.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ç.’nin 220 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ç., görüntü çeken basın mensuplarına “Çekin çekin, siz reklamcısınız herhalde. Beni tüm Havsa tanır. Reklama çekecekseniz maskemi de çıkarayım öyle çekin” dedi.

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A.Ç.’ye, alkollü araç kullanmaktan 1339 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Polis, A.Ç.’yi karakola götürdü.

DHA

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