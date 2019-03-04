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Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 süreyle el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kırklareli’de alkollü araç kullanan bir sürücü park halinde bulunan bir araca çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kırklareli’de alkollü araç kullanan bir sürücü park halinde bulunan bir araca çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası alkollü sürücünün ehliyetine 6 aylık süre ile el konuldu.
Kaza Kırklareli’nin Babaeski İlçesi ile Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre C.K. isimli sürücü Babaeski İlçesi istikametinden Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi istikametine seyir halindeyken park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince meydana gelen kaza alanında inceleme başlatıldı. Yapılan araştırma ve incelemelerde sürücü C.K.’nın 2.86 promil alkollü olduğu tespit edilerek sürücüye 2918 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.
Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı.

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