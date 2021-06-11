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Kaza yapan alkollü sürücünün söyledikleri şaşkınlık yarattı

11.06.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan İran uyruklu sürücü Davood Akbari, otomobiliyle kaldırıma çarptı. Kazada Akbari ile otomobildeki 4 yolcudan 2'si yaralandı. 2.09 promil alkollü olduğu belirlenen Akbari’nin, "Her zaman alkollü yola çıkıyorum" demesi şaşkınlık yarattı.

Kaza yapan alkollü sürücünün söyledikleri şaşkınlık yarattı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı, petrol dolum tesisleri yakınında meydana geldi. İran uyruklu Davood Akbari, ailesi ve yakın bir arkadaşı ile balıkçı barınağında balık turuna çıktı. Balık turunun sona ermesinin ardından akşam saatlerinde limana gelen Akbari, bir süre alkol aldıktan sonra kiraladığı otomobille evine doğru yola çıktı.

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'DUR' İHTARINA UYMADI, KAZA YAPTI

Sarısu'da yer alan uygulama noktasında polis ekipleri Davood Akbari'nin durumundan şüphelendi ve durmasını istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Akbari, şehir merkezine doğru hızla gitmeye başladı. Davood Akbari hızla uzaklaşırken bulvar üzerinde bulunan akaryakıt dolum merkezi yakınındaki kaldırıma ve trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobildeki hava yastıkları açılırken, yaralılar araçtan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur kaldırıma uzandı. Yaralılardan Mehdi Salman Paur, ilk tedavisinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıma uzanan Aysan Panahi’nin yakını olduğu değerlendirilen 2 kişi ise başucundan ayrılmadı. Bölgeye gelen ikinci ambulansa alınan Panahi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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2.09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Davood Akbari, kaza yaptığı otomobilde uzun süre sürücü belgesi ve pasaportunu aradı. Trafik ekipleri yaptıkları ölçümde, Akbari’nin 2.09 promil alkollü olduğunu belirledi.

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'HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM'

Davood Akbari, "Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum. Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım. Polisleri görünce korktum. Polislere saygı duyuyorum. Ama bu kez aile içi problemim olduğu için biraz tedirgin oldum. Kaza yaptık” diye konuştu.

Akbari'nin kaza yaptığı otomobil çekici ile kaldırılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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