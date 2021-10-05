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  4. Kaza yapan alkolü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkolü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı

05.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücülerden alkolü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza yapan alkolü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı mevkiinde meydana geldi. Polis memuru Ö.Ç.’nin kullandığı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memuru ambulansta tedavi edildi.

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Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alkol testinden geçirilen polis memuru Ö.Ç. 170 promil alkolü çıktı. Kimliğini meslektaşlarına vermek istemeyen Ö.Ç. zor anlar yaşattı. Polis memuru Ö.Ç. hakkında işlem yapıldı.

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Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların çekici ile taşınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Şanlıurfa
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