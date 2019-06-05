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Kaza yapan ambulanstaki hamile Suriyeli, başka ambulansa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AJ 511 plakalı ambulans, Mehmet Dilgin yönetimindeki 06 GID 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriye uyruklu Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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