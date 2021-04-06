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  4. Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

06.04.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı.

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Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, sürücünün yardımına polis yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesinde Çevreyolu Caddesi’nde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 10 U 4169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motor kısmından alev alan araca ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Araç yangını büyümeden kontrol altına alınırken, kaza sonrası yaralanan sürücü B.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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