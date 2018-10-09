Kaza yapan araç sürücüsü otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AYP 60 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Taksim istikametine seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. İddiaya göre, kaza sonrası araçtan yara almadan kurtulan sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sürücüsünün kaçtığını öğrenince çevrede çalışma başlattı.
Bariyerleri yerinden koparan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dağılan otomobilin parçaları da tek tek toplanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bariyerleri tamir etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)
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