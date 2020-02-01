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  4. Kaza yapan araç taklalar atarak ana yola uçtu: 3 yaralı

Kaza yapan araç taklalar atarak ana yola uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde başka bir araçla çarpıştıktan sonra taklalar atarak yan yoldan ana yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Develi durağı mevki Kuzey yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde başka bir araçla çarpıştıktan sonra taklalar atarak yan yoldan ana yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Develi durağı mevki Kuzey yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan İ. yönetimindeki 41 YF 398 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu sırada E.D. yönetimindeki 34 DL 6598 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpışma sonrası savrulan otomobil, 4 takla atarak yan yoldan D-100 Karayoluna devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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